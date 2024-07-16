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Три дня без нормального душа: В Кишиневе отключили горячую воду

На Буюканах жители столицы остались без горячей воды — публикуем адреса.

Источник: Комсомольская правда

Десятки жителей Буюкан остались на три дня без горячей воды.

О вынужденных отключениях сообщили в AO «Termoelectrica».

Так, с сегодняшнего дня до 17:00 18 июля горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

— ул. Пьяца Унирий Принчипателор, 3.

— ул. Александреску, 1, 7, 9b, 9v.

— ул. Буюкань, 2, 3, 5.

— ул. Корнулуй, 3, 7, 7/1, 9/1.

— ул. И. Раду, 24.

— ул. И. Крянгэ, 39/2, 41, 43a, 47/2.

— ул. В. Лупу, 6a, 29, 31, 33, 55, 59, 59/1, 59/2, 81, 83, 85a, 87, 87/4, 89.

— ул. В. Белинского, 25, 59, 61.

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