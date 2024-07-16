Три дня без нормального душа: В Кишиневе отключили горячую воду

Десятки жителей Буюкан остались на три дня без горячей воды.
О вынужденных отключениях сообщили в AO «Termoelectrica».
Так, с сегодняшнего дня до 17:00 18 июля горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
— ул. Пьяца Унирий Принчипателор, 3.
— ул. Александреску, 1, 7, 9b, 9v.
— ул. Буюкань, 2, 3, 5.
— ул. Корнулуй, 3, 7, 7/1, 9/1.
— ул. И. Раду, 24.
— ул. И. Крянгэ, 39/2, 41, 43a, 47/2.
— ул. В. Лупу, 6a, 29, 31, 33, 55, 59, 59/1, 59/2, 81, 83, 85a, 87, 87/4, 89.
— ул. В. Белинского, 25, 59, 61.