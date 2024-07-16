В Звуке вышел аудиоспектакль для детей «Тайны Чароводья»

В HiFi-стриминге Звук вышел аудиоспектакль по книге «Тайны Чароводья», созданный издательством «Абрикобукс» в содружестве с писательницей Юлией Ивановой и режиссером Романом Кагановичем. Это фэнтези-цикл о дружбе, силе и чудесах.
Главная героиня — девушка по имени Эльда, которая живет в уединенном замке и даже не догадывается, что по наследству от матери ей досталось настоящее сокровище — призрачный камень с тремя живыми искрами внутри. Кто-то изо всех сил старается скрыть от девушки правду, однако друзья помогают ей понять, что мир совсем не такой, каким она себе его представляла.
Эльде предстоит открыть портал в другую реальность, возродить исчезающий орден, разгадать тайны и отыскать в себе силы идти до конца, несмотря на предательство близких.
Над аудиоспектаклем работали актеры российских театров, звукорежиссер Дмитрий Турьев, композитор Сергей Азеев и авторы песен Сергей Федоров и Александр Медведев.
Ранее в Звуке в разделе «Учимся» появилась школьная литература на лето в аудиоформате.