В Звуке вышел аудиоспектакль для детей «Тайны Чароводья»

Главная героиня — девушка по имени Эльда, которая живет в уединенном замке и даже не догадывается, что по наследству от матери ей досталось настоящее сокровище — призрачный камень с тремя живыми искрами внутри. Кто-то изо всех сил старается скрыть от девушки правду, однако друзья помогают ей понять, что мир совсем не такой, каким она себе его представляла.