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В Звуке вышел аудиоспектакль для детей «Тайны Чароводья»

В HiFi-стриминге Звук вышел аудиоспектакль по книге «Тайны Чароводья», созданный издательством «Абрикобукс» в содружестве с писательницей Юлией Ивановой и режиссером Романом Кагановичем. Это фэнтези-цикл о дружбе, силе и чудесах.

Источник: Звук

В HiFi-стриминге Звук вышел аудиоспектакль по книге «Тайны Чароводья», созданный издательством «Абрикобукс» в содружестве с писательницей Юлией Ивановой и режиссером Романом Кагановичем. Это фэнтези-цикл о дружбе, силе и чудесах.

Главная героиня — девушка по имени Эльда, которая живет в уединенном замке и даже не догадывается, что по наследству от матери ей досталось настоящее сокровище — призрачный камень с тремя живыми искрами внутри. Кто-то изо всех сил старается скрыть от девушки правду, однако друзья помогают ей понять, что мир совсем не такой, каким она себе его представляла.

Эльде предстоит открыть портал в другую реальность, возродить исчезающий орден, разгадать тайны и отыскать в себе силы идти до конца, несмотря на предательство близких.

Над аудиоспектаклем работали актеры российских театров, звукорежиссер Дмитрий Турьев, композитор Сергей Азеев и авторы песен Сергей Федоров и Александр Медведев.

Ранее в Звуке в разделе «Учимся» появилась школьная литература на лето в аудиоформате.