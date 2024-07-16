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Медсестра из Екатеринбурга выиграла в лотерею 19 миллионов рублей

Женщина купила счастливый билет на деньги, выигранные в лотерее.

Женщина из Екатеринбурга выиграла суперприз в 19,2 миллиона рублей в 2198-м тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв». Как рассказала сама Светлана, работающая медсестрой в отделении физиотерапии, она приобрела лотерейный билет в мобильном приложении «Столото» и выиграла около двух тысяч. На эти деньги она вновь приобрела билет, который в итоге принес ей многомиллионный приз.

«Когда открыла мобильное приложение и увидела сумму выигрыша, подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть ее, не кажется ли мне все это», — рассказала екатеринбурженка.

На выигранные деньги она планирует закрыть ипотечный кредит.