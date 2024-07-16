Медсестра из Екатеринбурга выиграла в лотерею 19 миллионов рублей

Женщина из Екатеринбурга выиграла суперприз в 19,2 миллиона рублей в 2198-м тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв». Как рассказала сама Светлана, работающая медсестрой в отделении физиотерапии, она приобрела лотерейный билет в мобильном приложении «Столото» и выиграла около двух тысяч. На эти деньги она вновь приобрела билет, который в итоге принес ей многомиллионный приз.