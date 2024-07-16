В Ростове 16 июля побит температурный рекорд

Это уже четвёртый температурный рекорд за июль. Днём 5 июля температура воздуха поднялась до +39 градусов, что на 1 градус больше, чем было 86 лет назад. На следующий день, 9 июля, был установлен второй рекорд — температура воздуха достигла +40 градусов. Такая жара в последний раз наблюдалась в 1938 году, когда температура поднялась до +39,6 градуса. И буквально накануне, днём 15 июля, столбики термометров превысили отметку в +38 градусов, что на 2 градуса больше, чем 15 лет назад.