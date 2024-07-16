Продажу алкоголя запретят в Тайшете 20 июля

Продавать алкоголь запретят на время празднования Дня города и Дня металлурга 20 июля в Тайшете. Ограничение будет действовать только возле площади Юбилейной, где планируется основное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— С 14:00 до 23:00 на пл. Юбилейной и в радиусе 100 метров от нее запрещена продажа алкогольной продукции для торговых точек, — поделились в администрации.
Ограничение на реализацию спиртных напитков вводится с учетом постановления правительства Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух медведей заметили на территории Прибайкальского национального парка. Хищники выходили на туристические маршруты три дня подряд.