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Продажу алкоголя запретят в Тайшете 20 июля

Приобрести алкоголь будет нельзя возле места главного празднования.
Источник: Комсомольская правда

Продавать алкоголь запретят на время празднования Дня города и Дня металлурга 20 июля в Тайшете. Ограничение будет действовать только возле площади Юбилейной, где планируется основное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— С 14:00 до 23:00 на пл. Юбилейной и в радиусе 100 метров от нее запрещена продажа алкогольной продукции для торговых точек, — поделились в администрации.

Ограничение на реализацию спиртных напитков вводится с учетом постановления правительства Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух медведей заметили на территории Прибайкальского национального парка. Хищники выходили на туристические маршруты три дня подряд.