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Как будут отдыхать казахстанцы в августе

В августе у жителей Казахстана будет на один выходной день больше — ежегодно 30 августа в стране отмечается День Конституции. Как будут отдыхать жители страны в этом году, рассказывает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Согласно информации из календаря праздничных и выходных дней, в 2024 году День Конституции, 30 августа, выпадает на пятницу. Соответственно, этот день будет выходным для всех жителей страны.

Таким образом, в конце следующего месяца казахстанцев ждут длинные выходные — 30, 31 августа и 1 сентября.

В целом же при пятидневной рабочей неделе в августе у казахстанцев будет 10 выходных дней.

Напомним, 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты.

Согласно закону «О праздниках в РК», День Конституции является государственным праздником.

Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

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