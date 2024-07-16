Южный Урал поделят циклон с грозовыми дождями на юге и антициклон с +27 на севере

Подробности синоптической ситуации дали специалисты Челябинского ЦГМС: «Тыловая часть циклона 17 июля будет определять относительно прохладную и ветреную погоду на юге, а северная половина региона окажется на периферии обширного антициклона».
В среду в Челябинской области установится переменная облачность. Днем в южной половине местами прошумят кратковременные дожди, возможны и грозы. Ветер северный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17 июля ночью плюс 11−16, днем — 22−27.
Непосредственно в Челябинске преимущественно без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14−16, завтра днем плюс 24−26.
Ночью и днем 18 и 19 июля температурный фон не изменится — плюс 11−16 и 22−27 соответственно. Характер погоды также останется стабильным: местами кратковременные дожди, грозы с порывами северного ветра до 15 м/с.
Добавим, что