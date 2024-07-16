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Южный Урал поделят циклон с грозовыми дождями на юге и антициклон с +27 на севере

Южный Урал поделят циклон с грозовыми дождями на юге и антициклон с плюс 27 на севере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +27°

Подробности синоптической ситуации дали специалисты Челябинского ЦГМС: «Тыловая часть циклона 17 июля будет определять относительно прохладную и ветреную погоду на юге, а северная половина региона окажется на периферии обширного антициклона».

В среду в Челябинской области установится переменная облачность. Днем в южной половине местами прошумят кратковременные дожди, возможны и грозы. Ветер северный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17 июля ночью плюс 11−16, днем — 22−27.

Непосредственно в Челябинске преимущественно без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14−16, завтра днем плюс 24−26.

Ночью и днем 18 и 19 июля температурный фон не изменится — плюс 11−16 и 22−27 соответственно. Характер погоды также останется стабильным: местами кратковременные дожди, грозы с порывами северного ветра до 15 м/с.

Добавим, что 17—19 июля в отдельных районах будет наблюдаться высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).