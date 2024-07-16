Когда в Казахстане намерены принять закон об искусственном интеллекте

«В целях развития технологии исскуственного интелекта (ИИ — ред.) на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами Мажилиса разработан Законопроект “Об искусственном интеллекте”. Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ».
По его словам, на сегодня законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен».
«Планируется, что Закон “Об искусственном интеллекте” будет подписан Главой государства не позднее первой половины 2025 года».