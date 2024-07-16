Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Казахстане намерены принять закон об искусственном интеллекте

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах создания условий для безопасного, ответственного и этичного использования искусственного интелекта, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

«В целях развития технологии исскуственного интелекта (ИИ — ред.) на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами Мажилиса разработан Законопроект “Об искусственном интеллекте”. Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ».

сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, на сегодня законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен».

«Планируется, что Закон “Об искусственном интеллекте” будет подписан Главой государства не позднее первой половины 2025 года».

резюмировал глава МЦРИАП.