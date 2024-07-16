В Красноярском крае нашли затонувший в 1943 году теплоход «Тбилиси»

Об этом сообщили в региональном правительстве и Красноярском краевом отделении Русского географического общества.
Уточняется, что сухогруз был обнаружен с помощью гидролокатора на глубине 12,7 метров в районе Крестовских островов на Таймыре.
Для поиска использовали малый катер, спущенный с теплохода «Хансута Яптунэ». Ученые обследовали участок площадью 500 на 700 метров в акватории, где, как предполагалось, погибло судно.
Первые обломки судна обнаружили в более чем 400 метрах от координат, которые были указаны в источниках. В РГО рассказали, что было тяжело искать из-за большой волны.
«Обозначили место буем с грузом. На следующий день ждали улучшение погоды, так как за ночь волны усилились, и только к 14:00 появилось небольшое “окно”, сразу приступили к подводным работам. Провели обследование под водой предположительно кормы теплохода. Залегает “Тбилиси” с запада на восток, верхние надстройки разрушены, корпус выступает от илистого дна на пять метров», — рассказал руководитель экспедиции руководитель Норильского местного отделения РГО Максим Миронов.
Исследователь подчеркнул, что все задачи экспедиции были выполнены на 100% в кратчайшие сроки. Для более подробного изучения нужно организовать более длительную экспедицию.
«Это очень важное событие для Красноярского края и России в целом, оно позволяет дополнить историческую память о событиях Великой Отечественной войны и героизме советских людей. Уверен, новые поколения должны знать об исторических событиях, о том, что в Красноярском крае во время войны шли боевые действия», — отмечает председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.
Изначально грузовой пароход назывался «Ramses», он был построен в 1912 году. В 1933 году его купил СССР. В годы Великой Отечественной войны судно перевозило грузы в составе полярных конвоев. Затонул «Тбилиси» в сентябре 1943. По одной из версий, он вез груз из Дудинки в Диксон и подорвался на немецкой мине (Таймыр — единственное место за Уралом, где шли бои во время ВОВ). Погибли два человека, остальных спасли.