В Красноярском крае нашли затонувший в 1943 году теплоход «Тбилиси»

Изначально грузовой пароход назывался «Ramses», он был построен в 1912 году. В 1933 году его купил СССР. В годы Великой Отечественной войны судно перевозило грузы в составе полярных конвоев. Затонул «Тбилиси» в сентябре 1943. По одной из версий, он вез груз из Дудинки в Диксон и подорвался на немецкой мине (Таймыр — единственное место за Уралом, где шли бои во время ВОВ). Погибли два человека, остальных спасли.