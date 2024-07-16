Забитые до отказа электрички сняли на видео в Сочи

Очевидцы засняли ситуацию, царящую в Сочи. Отдыхающие буквально штурмуют вагоны пригородных электричек, так как мест на всех традиционно не хватает.



«Не приезжайте больше сюда, пожалуйста», — призывает автор видео. На кадрах видно, что составы забиты под завязку, и люди вынуждены висеть на ступеньках.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что дорога к морю для туристов, путешествующих на личных автомобилях, превращается в пытку. Трасса М-4 «Дон», ведущая к морю, уже давно не справляется с летним трафиком.