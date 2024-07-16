Спикер Заксобрания встретился с жителями поселка Средний Иркутской области

Жители одного из домов поселка Средний Усольского района написали председателю Законодательного Собрания Иркутской области Александру Ведерникову в соцсетях: пожаловались на то, что ремонт в подъезде их многоквартирного дома ведется некачественно. Есть претензии к побелке, покраске и даже к ремонту почтовых ящиков. Спикер областного парламента приехал, чтобы разобраться с проблемой на месте. На встрече так же были представители администрации района и поселка, председатель местной Думы, сотрудники управляющей компании и Службы госжилстройнадзора.
В отношении замечаний от жителей руководитель УК заверил: все устранят. При этом жильцам рассказали, что они могут принимать участие в приемке всех работ по текущему ремонту, для этого в доме должен быть создан Совет собственников.
Александр Ведерников поручил изучить также возможность участия жильцов многоквартирных домов в приемке работ по капитальному ремонту.
— Мы сегодня обсудили, что можно создать совет дома, представители которого будут, в том числе, подписывать акт приемки работ в рамках текущего ремонта. Хорошо бы вовлечь жильцов в контроль качества и капитального ремонта. Потому что люди в этих домах живут, они точно знают проблемы своего дома, — считает Александр Ведерников.
Кроме того, председатель областного парламента отметил, что парламентариям следует реагировать на подобные обращения жителей и привлекать их в процесс контроля за качеством работ.
В поселке Средний в ближайшие годы пройдет капитальный ремонт во всех многоквартирных домах: региональный Фонд капитального ремонта и администрация муниципалитета уже составили план работ.