Спикер Заксобрания встретился с жителями поселка Средний Иркутской области

Жители одного из домов поселка Средний Усольского района написали председателю Законодательного Собрания Иркутской области Александру Ведерникову в соцсетях: пожаловались на то, что ремонт в подъезде их многоквартирного дома ведется некачественно. Есть претензии к побелке, покраске и даже к ремонту почтовых ящиков. Спикер областного парламента приехал, чтобы разобраться с проблемой на месте. На встрече так же были представители администрации района и поселка, председатель местной Думы, сотрудники управляющей компании и Службы госжилстройнадзора.