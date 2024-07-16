В лесах Красноярского края обнаружен опасный вредитель

Напомним, что уссурийский полиграф — это жук-короед небольших размеров. Вредитель может вызывать гибель целых лесных массивов. Жуки прогрызают в стволе отверстие и проникают под кору. Позже у дерева начинается выделениие смолы, и со временем оно гибнет.