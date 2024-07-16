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В лесах Красноярского края обнаружен опасный вредитель

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новая вспышка лесных вредителей в крае.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае специалисты обнаружили распространение уссурийского полиграфа. Это замечено на территории Канского и Дзержинского лесничеств. Также расширены границы карантинной фитосанитарной зоны, которые были установлены с 2018 года.

Введен карантинный режим на общей площадки 35570 гектаров. Добавим, что сейчас утверждена программа локализации и ликвидации очагов распространения, сообщает Россельхознадзор края.

Напомним, что уссурийский полиграф — это жук-короед небольших размеров. Вредитель может вызывать гибель целых лесных массивов. Жуки прогрызают в стволе отверстие и проникают под кору. Позже у дерева начинается выделениие смолы, и со временем оно гибнет.

флора и фауна