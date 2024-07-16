В лесах Красноярского края обнаружен опасный вредитель

В Красноярском крае специалисты обнаружили распространение уссурийского полиграфа. Это замечено на территории Канского и Дзержинского лесничеств. Также расширены границы карантинной фитосанитарной зоны, которые были установлены с 2018 года.
Введен карантинный режим на общей площадки 35570 гектаров. Добавим, что сейчас утверждена программа локализации и ликвидации очагов распространения, сообщает Россельхознадзор края.
Напомним, что уссурийский полиграф — это жук-короед небольших размеров. Вредитель может вызывать гибель целых лесных массивов. Жуки прогрызают в стволе отверстие и проникают под кору. Позже у дерева начинается выделениие смолы, и со временем оно гибнет.