Вантовый мост у Челябинского бора станет началом новой экотропы

Первый в Челябинске вантовый мост, который строится у Городского бора в районе Университетской набережной, станет началом новой экотропы на территории памятника природы. Об этом сообщает 74.RU.
По данным издания, маршрут включит в себя существующие Тропу исследователей, Спортивную тропу и Тропу лесных сказок. Его конечной точкой станет Шершневский каменный карьер, также известный как Студенческий.
Ранее chel.aif.ru писал об этой тропе. Ее проект месяц назад представил в Общественной палате замминистра экологии региона Иван Кинев. Чиновник отмечал, что тропу обустроят с применением бережливых технологий по тем местам, где уже протоптаны дорожки.
Упомянутый вантовый мост начала строить в конце марта компания «Конар». Переправа длиной более 93 метров и шириной функциональной части 10 метров будет держаться на 16 стальных тросах, прикрепленных к 40-метровой опоре. На эскизах сооружение имеет футуристичный вид — архитекторы называют такую стилистику «биотек».