Вантовый мост у Челябинского бора станет началом новой экотропы

Ранее chel.aif.ru писал об этой тропе. Ее проект месяц назад представил в Общественной палате замминистра экологии региона Иван Кинев. Чиновник отмечал, что тропу обустроят с применением бережливых технологий по тем местам, где уже протоптаны дорожки.