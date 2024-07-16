Гоша Куценко в Иркутске: «Я бы с большим удовольствием приехал к вам в киноэкспедицию»

— Я бы с большим удовольствием приехал к вам в киноэкспедицию. Готов переговорить с продюсерами, использовать свои связи. Нужна только хорошая идея для создания фильма. Буду рад посетить Иркутск и в качестве музыканта, готов организовать концерт своей группы, — рассказал артист.