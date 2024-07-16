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Гоша Куценко в Иркутске: «Я бы с большим удовольствием приехал к вам в киноэкспедицию»

Гоша Куценко стал гостем фестиваля в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

На бульваре Гагарина с 12 по 14 июля прошел семейный фестиваль, в котором приглашенными гостями стали режиссёры, актёры и писатели. Одним из гостей был заслуженный артист РФ Гоша Куценко. Он не только провел автограф-сессию, но и побеседовал с гостями фестиваля.

— Я бы с большим удовольствием приехал к вам в киноэкспедицию. Готов переговорить с продюсерами, использовать свои связи. Нужна только хорошая идея для создания фильма. Буду рад посетить Иркутск и в качестве музыканта, готов организовать концерт своей группы, — рассказал артист.

Также он поделился тем, что планирует показать своей семье Иркутск и Байкал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что люди не могут попасть на паром в Ольхоне из-за огромных очередей.