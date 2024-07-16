На Луне нашли пещеру, пригодную для строительства базы

Согласно результатам исследования, опубликованным в престижном научном журнале Nature, анализ данных, полученных с зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА, выявил в Море Спокойствия, самой глубокой известной впадине на Луне, вход в пещеру шириной около 45 м и длиной около 77 м. Пещера расположена примерно в 150 м под поверхностью.