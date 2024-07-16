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На Луне нашли пещеру, пригодную для строительства базы

Группа исследователей из США и Италии обнаружила неопровержимые свидетельства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности. Эта пещера может предоставить убежище от суровых условий лунной среды и стать потенциальной базой для будущих человеческих поселений. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, опубликованным в престижном научном журнале Nature, анализ данных, полученных с зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА, выявил в Море Спокойствия, самой глубокой известной впадине на Луне, вход в пещеру шириной около 45 м и длиной около 77 м. Пещера расположена примерно в 150 м под поверхностью.

Исследователи предполагают, что эта пещера может обеспечить стабильную, защищенную от радиации среду с оптимальным температурным режимом, что делает ее идеальным местом для будущих человеческих поселений. Дальнейшее прямое исследование пещеры подтвердит наличие таких условий и откроет новые возможности для освоения Луны.

Кроме того, исследование показало, что на различных широтах Луны обнаружено более 200 ям, однако неясно, ведут ли какие-либо из них к подобным пещерам.

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