На Луне нашли пещеру, пригодную для строительства базы

Согласно результатам исследования, опубликованным в престижном научном журнале Nature, анализ данных, полученных с зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА, выявил в Море Спокойствия, самой глубокой известной впадине на Луне, вход в пещеру шириной около 45 м и длиной около 77 м. Пещера расположена примерно в 150 м под поверхностью.
Исследователи предполагают, что эта пещера может обеспечить стабильную, защищенную от радиации среду с оптимальным температурным режимом, что делает ее идеальным местом для будущих человеческих поселений. Дальнейшее прямое исследование пещеры подтвердит наличие таких условий и откроет новые возможности для освоения Луны.
Кроме того, исследование показало, что на различных широтах Луны обнаружено более 200 ям, однако неясно, ведут ли какие-либо из них к подобным пещерам.