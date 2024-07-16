Мэр Краснодара рассказал, что происходит на улице Обрывной

— Буквально в паре минут ходьбы строятся школа на 1550 мест и детсад на 575 мест. Шумные работы на общеобразовательном учреждении закончатся к концу года. Договорились с застройщиком, что откроем к 1 сентября 2025 года, — рассказал глава города.