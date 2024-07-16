Мэр Краснодара рассказал, что происходит на улице Обрывной

На месте пустыря и бывшего авторынка строится новый жилой комплекс, на территории которого запланированы новая событийная площадка, детский сад и школа, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18) главы Краснодара Евгения Наумова.
На улице Обрывной создается микрорайон с социальными и досуговыми объектами.
По словам мэра, пространством притяжения жителей станет событийная площадка площадью больше 5 га, основные работы по строительству которой завершатся в декабре этого года.
Она будет включать амфитеатр, фудкорты, места для игр детей, парковки и административно-бытовой комплекс. Сейчас ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций: подведение воды, электричества и канализационной сети. Параллельно рядом благоустраивается зелёная зона на 5,5 га.
Как сказал Евгений Наумов, в целом появится больше 10 га территории отдыха, которая будет под охраной с системой видеонаблюдения. Также предусмотрены охранные помещения для усиления безопасности объектов.
— Буквально в паре минут ходьбы строятся школа на 1550 мест и детсад на 575 мест. Шумные работы на общеобразовательном учреждении закончатся к концу года. Договорились с застройщиком, что откроем к 1 сентября 2025 года, — рассказал глава города.
Заселение жильцов в квартиры запланировано после проведение всех шумных работ, чтобы им было комфортно на новом месте.