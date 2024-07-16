Оплатить проезд банковской картой можно на всех турникетах метро и МЦК

С конца июня на станциях столичного метро начали убирать желтые информационные терминалы, так как с мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение карты «Тройка» и карты москвича на всех турникетах. Ликсутов подчеркнул, что теперь людям не нужно подходить к желтым терминалам — это сэкономит им до 20 минут времени в пути в месяц.