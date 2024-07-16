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Childish Gambino выпустил сингл In The Night с Джорджей Смит и Amaarae

Американский музыкант и актер Дональд Гловер, он же Childish Gambino, представил новую песню In The Night (2024), записанную с певицами Джорджей Смит и Amaarae. Трек войдет в предстоящий альбом артиста Bando Stone and The New World, премьера которого состоится 19 июля.

Источник: Звук

Американский музыкант и актер Дональд Гловер, он же Childish Gambino, представил новую песню In The Night (2024), записанную с певицами Джорджей Смит и Amaarae. Трек войдет в предстоящий альбом артиста Bando Stone and The New World, премьера которого состоится 19 июля.

Грядущий полноформатник послужит саундтреком к фильму «Бэндо Стоун и новый мир», новой режиссерской работе Гловера. По сюжету главный герой, посыльный и певец в исполнении самого музыканта, пытается выжить в мире с динозаврами и инопланетянами. Для этого он объединяется с незнакомкой и ее дочерью.

Дата премьеры антиутопии пока неизвестна, но предполагается, что она выйдет в этом году.

Альбом Bando Stone and The New World станет последним в дискографии Childish Gambino. В мае исполнитель представил пластинку Atavista — доработанную версию лонгплея «3.15.20» (2020).