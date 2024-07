Childish Gambino выпустил сингл In The Night с Джорджей Смит и Amaarae

Американский музыкант и актер Дональд Гловер, он же Childish Gambino, представил новую песню In The Night (2024), записанную с певицами Джорджей Смит и Amaarae. Трек войдет в предстоящий альбом артиста Bando Stone and The New World, премьера которого состоится 19 июля.