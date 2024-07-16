Childish Gambino выпустил сингл In The Night с Джорджей Смит и Amaarae

Грядущий полноформатник послужит саундтреком к фильму «Бэндо Стоун и новый мир», новой режиссерской работе Гловера. По сюжету главный герой, посыльный и певец в исполнении самого музыканта, пытается выжить в мире с динозаврами и инопланетянами. Для этого он объединяется с незнакомкой и ее дочерью.