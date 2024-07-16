Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программу предшкольной подготовки разработали в Казахстане

Астана. 16 июля. КазТАГ — В Казахстане разработали программу предшкольной подготовки для будущих первоклассников, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Источник: pixabay

«Балақайлар мектебі» организована для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников перед началом школьного обучения", — сказано в сообщении.

Сообщается, что она обеспечивает преемственность между дошкольным образованием и начальной школой, дает возможность педагогам и родителям подготовить детей к обучению в школе по всем направлениям типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения.

«Для успешной реализации программы “Балақайлар мектебі” в школах создаются благоприятные условия для обучения с учетом возрастных особенностей детей. Она рассчитана на один месяц обучения. Занятия проводятся ежедневно длительностью по 30 минут с 10-минутными перерывами. Образовательный процесс реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов», — отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Как отмечают в профильном ведомстве, взаимное общение в процессе краткосрочной подготовки облегчит детям адаптацию к школьному обучению, а педагогам поможет ближе узнать будущих учеников.

образование