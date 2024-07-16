Главное за неделю: анонс от Кэти Перри, новый альбом Эминема и «ТруБит»

Как пелось в одной песне, каждый день — праздник, каждый день — фестиваль… Чтобы не запутаться во всех активностях этого лета, мы собираем самое главное в нашей еженедельной рубрике. Что же происходило в музыкальной индустрии на минувшей неделе?
Звук и STUDIO 21 во второй раз провели концерт «ТруБит» с легендами хип-хопа.
Главными звездами мероприятия стали участники американской группы ONYX, которые прилетели в Москву для выступления в СТУДИО. А еще гости «ТруБита» смогли насладиться сетами Сюзанны, TGK, «Рыночных отношений», Andro, Armich, Fardi и Куока. Фотоотчет здесь.
HiFi-стриминг Звук выяснил, какую музыку россияне включают на шашлыках.
В числе артистов, чья музыка придает мясу особый вкус, оказались Леонид Агутин, ANNA ASTI и группа «Король и Шут». Подробнее о жанрах, которые выбрали респонденты, в нашем материале.
Кэти Перри выпустит новый альбом «143» в сентябре.
Несмотря на то что релиз запланирован на осень, пластинка обещает быть очень летней и энергичной. По крайней мере так говорит Кэти. Надеемся, лето и правда удастся растянуть еще на месяц с помощью классной танцевальной музыки.
На рок-фестивале YЛЕТАЙ в Удмуртии будет отдельная сцена HiFi-стриминга Звук.
Масштабный опен-эйр проходил с 11 по 14 июля на трех сценах — одну из них курировал Звук. Там известные артисты не только выступали, но и давали интервью в рамках пресс-конференций. Детали здесь.
Нелли Фуртадо анонсировала первый за семь лет альбом «7».
Певица не выпускала лонгплеев аж с 2017 года, заставляя поклонников слушать на репите ее старые добрые хиты типа Say It Right или Promiscuous. Что ж, 20 сентября мы услышим от Нелли что-то новое.
Эминем — The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).
В новой работе рэп-икона хоронит свое альтер эго Слим Шейди, просит прощения у близких и… В общем, читайте подробный разбор нашего редактора.
Звук представил видеоподкаст о работе главы отдела спецпроектов и мероприятий стриминга.
О том, как устроена внутренняя кухня Звука, теперь можно узнать из первых уст. Сервис запустил подкаст, в котором беседует с сотрудниками разных отделов. В новом выпуске рассказываем, зачем стриминговым сервисам офлайн-активности и что делать, если попался неадекватный подрядчик.
Звук регулярно устраивает для своих слушателей эксклюзивные мероприятия и встречи с артистами. Чтобы присоединиться к комьюнити и провести вторую половину лета еще более насыщенно, можно получить «СберПрайм» по кнопке ниже.
Что это такое? «СберПрайм» — это подписка, в которую входят доступ к многомиллионной библиотеке Звука, фильмы и сериалы на Okko, скидки от сервисов-партнеров и другие преимущества.