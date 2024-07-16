Главное за неделю: анонс от Кэти Перри, новый альбом Эминема и «ТруБит»

Как пелось в одной песне, каждый день — праздник, каждый день — фестиваль… Чтобы не запутаться во всех активностях этого лета, мы собираем самое главное в нашей еженедельной рубрике. Что же происходило в музыкальной индустрии на минувшей неделе?