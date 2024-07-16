Минздрав объяснил нехватку бригад скорой помощи в свердловском городе

Ранее telegram-канал Ural Mash сообщил, что в городе работает всего две бригады: одна днем, другая — ночью. В связи с этим медики не могут выехать к двум пациентам одновременно, людям приходится часами ждать помощи. В один день в Кушве не было ни одной бригады, так как обе повезли пациентов в другие города.