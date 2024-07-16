Минздрав объяснил нехватку бригад скорой помощи в свердловском городе

Ранее telegram-канал Ural Mash сообщил, что в городе работает всего две бригады: одна днем, другая — ночью. В связи с этим медики не могут выехать к двум пациентам одновременно, людям приходится часами ждать помощи. В один день в Кушве не было ни одной бригады, так как обе повезли пациентов в другие города.
«На сегодняшний день работает три бригады скорой помощи, из них две — в Кушве, одна — в поселке Баранчинский. За вчерашний день обслужено 36 вызовов. В связи с перегоспитализацией по маршрутизации пациентов в ММЦ г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга происходит задержка обслуживания вызовов. Массового увольнения сотрудников не зафиксировано. Уволено два фельдшера скорой помощи в связи с изменением места жительства сотрудников», — пояснили в минздраве.