Троих нелегалов депортируют из Иркутской области на родину

В Братске полицейские обыскали лесоперерабатывающую фирму, а также кафе и другие общественные места в жилом районе Гидростроитель, где могли бы скрываться нелегалы. Было проверено более 30 иностранцев. Семь из них нарушили правила миграции. Два человека безуспешно попытались скрыться от правоохранителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МУ МВД России «Братское».
— Троих мигрантов было решено привлечь к ответственности и депортировать из страны, так как они нарушили режим проживания, — сообщают в Межмуниципальном управлении МВД. — На них составлены административные протоколы. Кроме этого, к административной ответственности также будут привлечены работодатели, предоставившие жилье гражданам ближнего зарубежья, находящимся в России с нарушением установленного порядка. Санкция части 3 статьи 18.9 КоАП РФ предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в отношении каждого иностранца.
Также будут наказаны ещё четыре человека, которые отказались снимать отпечатки пальцев, фотографироваться, давали ложные показания и нарушили режим пребывания на территории России. На них будут составлены административные протоколы.