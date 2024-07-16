Троих нелегалов депортируют из Иркутской области на родину

— Троих мигрантов было решено привлечь к ответственности и депортировать из страны, так как они нарушили режим проживания, — сообщают в Межмуниципальном управлении МВД. — На них составлены административные протоколы. Кроме этого, к административной ответственности также будут привлечены работодатели, предоставившие жилье гражданам ближнего зарубежья, находящимся в России с нарушением установленного порядка. Санкция части 3 статьи 18.9 КоАП РФ предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в отношении каждого иностранца.