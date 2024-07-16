Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель

Сколько будет стоить проект и как скоро его планируют завершить, в Смольном не рассказали. Но отметили, что со строительством ВСМ увязаны сроки и другого крупного транспортного проекта в городе — Цимбалинского путепровода. В планах демонтировать старый путепровод, когда завершат строительство нового. Переправу планировали расширить до четырех полос, оборудовать тротуар для пешеходов, велосипедные дорожки и подъездные пути к переправе.