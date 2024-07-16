Узбекистан направил гуманитарную колонну в пострадавший от стихии Кыргызстан. Видео

Напомним, что в Ошской области Кыргызстана сошли мощные сели, которые стали причиной разрушений и человеческих жертв. Наводнение унесло жизни по меньшей мере пяти человек. В Андижанской области нашли тела трех сестер, которых унес сель в соседнем Кыргызстане.