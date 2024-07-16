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Узбекистан направил гуманитарную колонну в пострадавший от стихии Кыргызстан. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По поручению президента Узбекистана жителям Ошской области Кыргызстана доставили гуманитарную помощь, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы хокимията Андижанской области, десятки грузовиков приехали на пограничный таможенный пост «Достлик» в Ходжаабадском районе. Гуманитарную помощь доставили под руководством хокима области Шухрата Абдурахманова..

Хоким посетил пострадавшие от наводнения районы, принял участие в передаче гуманитарной помощи и высказал слова соболезнования и поддержки братскому народу Кыргызстана.

Напомним, что в Ошской области Кыргызстана сошли мощные сели, которые стали причиной разрушений и человеческих жертв. Наводнение унесло жизни по меньшей мере пяти человек. В Андижанской области нашли тела трех сестер, которых унес сель в соседнем Кыргызстане.