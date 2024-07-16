В Омске перенесли с Соборной площади «Штормфест» Александра Шлеменко

Напомним, ранее этот фестиваль, как и почти все масштабные праздники города, проводился на Соборной площади. Однако некоторые омичи были недовольны постоянным перекрытием центральных улиц. В связи с этим губернатор Омской области Виталий Хоценко в июне 2023 года заявил, что часть городских мероприятий будут проводить на других площадках.