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В Омске перенесли с Соборной площади «Штормфест» Александра Шлеменко

Омский спортсмен Александр Шлеменко сообщил во вторник, 16 июля 2024 года, что пятый «Штормфест» (12+) пройдет 10 августа 2024 года на площади Сибирского кадетского корпуса.

Как заявляется, локации фестиваля будут разделены по природным стихиям:

  • огонь;
  • вода;
  • земля;
  • воздух.

Как отмечается, пятой объединяющей станет «шторм», который может присутствовать во всех стихиях.

Организаторы анонсируют, что приготовили для гостей фестиваля здорового образа жизни интересные активности, которых еще не было на омских праздниках.

«Штормфест» начнется в 15 часов у здания старого кадетского корпуса по адресу улица Ленина, 26.

Напомним, ранее этот фестиваль, как и почти все масштабные праздники города, проводился на Соборной площади. Однако некоторые омичи были недовольны постоянным перекрытием центральных улиц. В связи с этим губернатор Омской области Виталий Хоценко в июне 2023 года заявил, что часть городских мероприятий будут проводить на других площадках.

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