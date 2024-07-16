Родителям с детьми-инвалидами помогут освоить востребованные профессии

Начальник управления напомнила, что в начале июля белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей».
Как пояснила Белаш, основные изменения коснулись пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Третий блок изменений относится к отдельным категориям семей, в частности тех, которые воспитывают детей с инвалидностью.
Так, если в семье есть ребенок-инвалид, достигший 18-летнего возраста, и ему установлена первая группа инвалидности, а один из родителей продолжает осуществлять за ним уход, но в семье еще воспитываются другие дети, на которых выплачивалось пособие так же, как и на ребенка-инвалида, то новым законом предусмотрено сохранение права на получение пособия на детей старше трех лет в таких семьях после исполнения ребенку-инвалиду 18 лет.
«То есть 50% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка в семье сохраняется», — пояснила представитель ведомства.
Новая профессия для родителей
Законом предусмотрено, что родители, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом и получают специальное пособие, будет предоставлено право и возможность пройти обучение или переобучение по направлению службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям.
«Эта норма направлена на социализацию таких родителей и на представление им возможностей выйти на рынок труда, если они захотят работать», — пояснила Белаш.
Если отец-алиментщик уходит в армию
Начальник управления также рассказала, что будет, если отца ребенка, который выплачивал алименты, призвали на срочную военную либо альтернативную службу.
«В данном случае выплата алиментов приостанавливается. Чтобы дополнительно поддержать ребенка, в таких ситуациях предоставляется право на выплату пособия женщинам, которые воспитывают детей старше трех лет», — проинформировала представитель министерства.