Родителям с детьми-инвалидами помогут освоить востребованные профессии

Так, если в семье есть ребенок-инвалид, достигший 18-летнего возраста, и ему установлена первая группа инвалидности, а один из родителей продолжает осуществлять за ним уход, но в семье еще воспитываются другие дети, на которых выплачивалось пособие так же, как и на ребенка-инвалида, то новым законом предусмотрено сохранение права на получение пособия на детей старше трех лет в таких семьях после исполнения ребенку-инвалиду 18 лет.