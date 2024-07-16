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Родителям с детьми-инвалидами помогут освоить востребованные профессии

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом и получающим спецпособие, будет предоставлено право и возможность пройти обучение или переобучение по востребованным на рынке труда профессиям, сообщила на пресс-конференции начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Начальник управления напомнила, что в начале июля белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей».

Как пояснила Белаш, основные изменения коснулись пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Третий блок изменений относится к отдельным категориям семей, в частности тех, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Так, если в семье есть ребенок-инвалид, достигший 18-летнего возраста, и ему установлена первая группа инвалидности, а один из родителей продолжает осуществлять за ним уход, но в семье еще воспитываются другие дети, на которых выплачивалось пособие так же, как и на ребенка-инвалида, то новым законом предусмотрено сохранение права на получение пособия на детей старше трех лет в таких семьях после исполнения ребенку-инвалиду 18 лет.

«То есть 50% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка в семье сохраняется», — пояснила представитель ведомства.

Новая профессия для родителей

Законом предусмотрено, что родители, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом и получают специальное пособие, будет предоставлено право и возможность пройти обучение или переобучение по направлению службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям.

«Эта норма направлена на социализацию таких родителей и на представление им возможностей выйти на рынок труда, если они захотят работать», — пояснила Белаш.

Если отец-алиментщик уходит в армию

Начальник управления также рассказала, что будет, если отца ребенка, который выплачивал алименты, призвали на срочную военную либо альтернативную службу.

«В данном случае выплата алиментов приостанавливается. Чтобы дополнительно поддержать ребенка, в таких ситуациях предоставляется право на выплату пособия женщинам, которые воспитывают детей старше трех лет», — проинформировала представитель министерства.

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занятость