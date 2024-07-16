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В Татарстане на этой неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы

Максимальная температура воздуха составит +30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Татарстан 24

На этой неделе в Татарстане ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов выше 0. Об этом предупреждают в Гидрометцентре РТ.

Завтра в Казани прогнозируют переменную облачность, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный со скоростью 4−9 м/с. Ночью температура составит 15 — 17 градусов, а днем — 28 — 30 градусов, с возможными порывами ветра до 13 м/с.

В четверг, 18 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Ночью температура опустится до 14 — 19 градусов, а днем воздух прогреется до 24 — 29 градусов.

По предварительным данным синоптиков, 19 и 20 июля погода останется неустойчивой. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха будет в пределах 13 — 18 градусов, а днем поднимется до 25 — 30 градусов.