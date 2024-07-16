В Татарстане на этой неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в Казани прогнозируют переменную облачность, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный со скоростью 4−9 м/с. Ночью температура составит 15 — 17 градусов, а днем — 28 — 30 градусов, с возможными порывами ветра до 13 м/с.