В Татарстане на этой неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы

На этой неделе в Татарстане ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов выше 0. Об этом предупреждают в Гидрометцентре РТ.
Завтра в Казани прогнозируют переменную облачность, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный со скоростью 4−9 м/с. Ночью температура составит 15 — 17 градусов, а днем — 28 — 30 градусов, с возможными порывами ветра до 13 м/с.
В четверг, 18 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Ночью температура опустится до 14 — 19 градусов, а днем воздух прогреется до 24 — 29 градусов.
По предварительным данным синоптиков, 19 и 20 июля погода останется неустойчивой. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха будет в пределах 13 — 18 градусов, а днем поднимется до 25 — 30 градусов.