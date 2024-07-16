Триатлон «Медный всадник» ограничит движение в двух районах Петербурга

В этот же день с 03:30 до 17:00 движение запретят по Приморскому проспекту от улицы Савушкина до дома 65 и по Приморскому шоссе от «Лахта-Центра» до пересечения улиц Савушкина и Планерной, с 04:00 до 12:00 — по Северной дороге от Велосипедной аллеи до Южной дороги, а с 04:00 до 22:00 — по набережной Мартынова от Бодрова переулка до Рюхиной улицы и по набережной Гребного канала.