Триатлон «Медный всадник» ограничит движение в двух районах Петербурга

В Петербурге 20 и 21 июля будут проходить соревнования по триатлону на среднюю и длинную дистанцию «Медный всадник». Поэтому в городе придется ввести временные ограничения на движение транспорта. При этом некоторые из них начнут действовать уже 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Так, с 00:00 19 июля до 17:00 20 июля запретят останавливаться на Приморском проспекте у 3-го Елагина моста. Аналогичный запрет введут 20 июля на Северной дороге от дома 12 до Южной дороги с 00:00 до 12:00, а также на набережной Мартынова от Рюхиной улицы до Бодрова переулка с 00:00 до 22:00.
В этот же день с 03:30 до 17:00 движение запретят по Приморскому проспекту от улицы Савушкина до дома 65 и по Приморскому шоссе от «Лахта-Центра» до пересечения улиц Савушкина и Планерной, с 04:00 до 12:00 — по Северной дороге от Велосипедной аллеи до Южной дороги, а с 04:00 до 22:00 — по набережной Мартынова от Бодрова переулка до Рюхиной улицы и по набережной Гребного канала.
— С 04:00 20 июля до 17:00 21 июля движение запретят по Теннисной, Центральной, Велосипедной, Футбольной аллеям, — добавили в пресс-службе.