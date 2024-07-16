Сотни домов в Советском округе Омска останутся без воды 22 июля — адреса

Часть Советского округа останется без холодной воды на полдня в следующий понедельник, 22 июля. В этот время омский водоканал будет проводить ремонтные работы.
С 10:00 до 24:00 часов 22 июля холодной воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
Ул. Сибниисхоз, 1, 2, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 5а, 6, 7, 20, 36, 39, 40, 75;
Башенный пер., 2;
1-й Башенный пер., 2/1, 4, 6, 6/1;
Ул. 9-я Дунайская, 27, 50, 52;
Частный сектор и водоразборные колонки на улицах 1−4-я Пригородные, 2−4-я Крайние, Кизюрина;
Ул. 1−4-я Академические — жилой комплекс «Наукоград»;
СТ «Садовод», Садовод-1";
Ул. Кохомского — коттеджи.
В омском водоканале приносят горожанам извинения за возможные неудобства.