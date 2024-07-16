205 лет назад российские моряки отправились на поиски Антарктиды

После поражения Германии в войне противостояние только усилилось. Подогревали его и скандалы в прессе. Так, в 1945 году в СМИ появились публикации о том, что Адольфу Гитлеру удалось сбежать в Антарктиду, где у Третьего рейха якобы была своя военная база.