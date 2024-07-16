Губернатор Иркутской области встретился с владельцем сети «Вкусно и точка»

В Иркутске прошло торжественное открытие двух ресторанов «Вкусно и точка». Дальнейшую работу компании в Приангарье обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и владелец сети Александр Говор.
Как отметил глава региона, в 2021 году между Иркутской областью и компанией было подписано соглашение о сотрудничестве, в котором говорилось об открытии ресторанов на территории области, были расписаны все необходимые для этого мероприятия.
— Сегодня с уверенностью можно сказать, что все обязательства, которые Правительство региона и компания взяли на себя, выполняются в полном объеме.
Помимо ресторанов сети «Вкусно и точка», которых планируется открыть восемь в течение ближайших пяти лет, обсуждались и другие проекты, в том числе участие компании в создании бесплатного семейного дома при Детской областной больнице. В целом, благодаря развитию сети, будет создано около 600 новых рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику региона превысит 1 миллиард рублей. Планируется, что налоговый вклад сети в бюджет Приангарья в ближайшие три года составит более 160 млн рублей.
Александр Говор также отметил важность расширения географии присутствия сети. Первые два заведения открылись в Иркутске, до конца года будут запущены еще два, в Иркутске и в Ангарске.