Губернатор Иркутской области встретился с владельцем сети «Вкусно и точка»

Помимо ресторанов сети «Вкусно и точка», которых планируется открыть восемь в течение ближайших пяти лет, обсуждались и другие проекты, в том числе участие компании в создании бесплатного семейного дома при Детской областной больнице. В целом, благодаря развитию сети, будет создано около 600 новых рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику региона превысит 1 миллиард рублей. Планируется, что налоговый вклад сети в бюджет Приангарья в ближайшие три года составит более 160 млн рублей.