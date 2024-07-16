В Уфе продлят проспект Салавата Юлаева до Интернациональной.

Строительство объекта планируется провести в три этапа. На первом этапе построят 1,4 км дороги и транспортную развязку на разных уровнях с улицей Ватутина, на втором — возведут еще 1,3 км дороги и развязку с Уфимским шоссе, на третьем — проложат 2,9 км дороги с развязками на пересечениях с улицами Трамвайной и Интернациональной. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено устройство дорожного ограждения и разметки, установка знаков и светофоров, укладка тактильных наземных указателей для инвалидов по зрению.