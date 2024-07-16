В Уфе продлят проспект Салавата Юлаева до Интернациональной.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева в Уфе. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Работы пройдут на площади 127,9 га на участке от улицы Баязита Бикбая до Интернациональной в Октябрьском и Орджоникидзевском районах башкирской столицы.
«Самая популярная магистраль Уфы свяжет между собой не только районные и федеральные дороги, но и соединит Черниковку со всем остальным городом. Таким образом, у жителей появится еще один альтернативный маршрут, который разгрузит соседние улицы и улучшит транспортную доступность», — отметил представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Сергей Домницкий.
Строительство объекта планируется провести в три этапа. На первом этапе построят 1,4 км дороги и транспортную развязку на разных уровнях с улицей Ватутина, на втором — возведут еще 1,3 км дороги и развязку с Уфимским шоссе, на третьем — проложат 2,9 км дороги с развязками на пересечениях с улицами Трамвайной и Интернациональной. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено устройство дорожного ограждения и разметки, установка знаков и светофоров, укладка тактильных наземных указателей для инвалидов по зрению.
Специалистам предстоит работать в стесненных условиях из-за интенсивности движения городского транспорта и пешеходов, а также расположения зданий и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от строительной площадки, отметили в Главгосэкспертизе России.
Застройщик — УСРДИС администрации Уфы. Проектировщик — ОАО «Институт Гипростроймост».