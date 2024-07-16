МЧС: жара до 41 градуса продержится в Волгоградской области 3 дня

ГУ МЧС России по региону выпустило экстренное предупреждение о погоде. По словам спасателей, 18, 19 и 20 июля жителям Волгоградской области предстоит пережить жару в +40…+41 ºС.
Чтобы не подвергать опасности свое здоровье, волгоградцам рекомендуют носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и головные уборы. В жару важно проветривать помещения и по возможности использовать вентиляторы или кондиционеры.
Тем, кому приходится работать под палящим солнцем, советуют оставаться на улице не более 15−20 минут, после чего обязательно уходить в тень на перерыв. Допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жары не должна превышать 2 часов (без специальной защитной одежды) и 5 часов (при условии ношения спецодежды).
Волгоградцам советуют пить больше воды, морсов, компотов и чая, а также употреблять больше свежих фруктов и овощей. Копченую, жареную и жирную пищу лучше исключить из рациона.