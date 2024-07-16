МЧС: жара до 41 градуса продержится в Волгоградской области 3 дня

Тем, кому приходится работать под палящим солнцем, советуют оставаться на улице не более 15−20 минут, после чего обязательно уходить в тень на перерыв. Допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жары не должна превышать 2 часов (без специальной защитной одежды) и 5 часов (при условии ношения спецодежды).