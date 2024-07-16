В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости рукоприкладства в исламе

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — говорится в сообщении ДУМ Татарстана.
В самом видеоинтервью Камаев говорит, что если муж недоволен поведением жены, как крайняя мера допустимо «побивание», которое он трактует как указание на «неправильность» ее поведения. Камаев пояснил, что для этого может быть использован мисвак — палочка из размягченного дерева для чистки зубов.
При этом Камаев подчеркнул, что избиение — это грех в исламе, за которым последует наказание в Судный день. Имам также призвал женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия не замалчивать проблему, а обращаться за помощью.