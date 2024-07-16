В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости рукоприкладства в исламе

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — говорится в сообщении ДУМ Татарстана.