В космос впервые отправили хип-хоп-трек — Missy Elliott «The Rain (Supa Dupa Fly)»

НАСА отправили хит рэперши Missy Elliott «The Rain (Supa Dupa Fly)» (1997) на Венеру. Это первая песня в жанре хип-хоп, которую послали в открытый космос.
Текст трека запустили из Лаборатории реактивного движения — научно-исследовательского центра НАСА в Калифорнии, используя сеть дальней космической связи (это приборы для радиосвязи с космическими аппаратами, которые находятся далеко от Земли). Радиосигнал преодолел 158 миллионов миль до Венеры со скоростью света примерно за 14 минут, сообщается на сайте центра.
«Это невероятно! — прокомментировала Мисси Эллиотт в соцсетях. — Мы только что покинули этот мир вместе с НАСА и отправили первый хип-хоп-трек в космос через сеть дальней космической связи! Моя песня The Rain была официально послана на Венеру — планету, которая символизирует силу, красоту и борьбу за права. Небо не предел, это лишь начало».
Идея отправить в космос именно эту композицию принадлежала команде НАСА. Более того, задумка не возникла случайно.
«И исследование космоса, и творчество Мисси Эллиотт направлены на расширение границ. Мисси использовала космические мотивы и футуристические визуальные эффекты в своих клипах, поэтому возможность вместе поработать над чем-то неземным отлично вписалась», — подчеркнула Бриттани Браун, директор отдела цифровых технологий и коммуникаций в штаб-квартире НАСА.
Ранее стало известно, что треки BTS прозвучат во время космической миссии НАСА в 2024 году.