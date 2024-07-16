В космос впервые отправили хип-хоп-трек — Missy Elliott «The Rain (Supa Dupa Fly)»

«Это невероятно! — прокомментировала Мисси Эллиотт в соцсетях. — Мы только что покинули этот мир вместе с НАСА и отправили первый хип-хоп-трек в космос через сеть дальней космической связи! Моя песня The Rain была официально послана на Венеру — планету, которая символизирует силу, красоту и борьбу за права. Небо не предел, это лишь начало».