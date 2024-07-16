В южных районах Красноярского края ожидаются ливни и град

В течение суток 17 и ночью 18 июля в южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.
— В такую погоду крайне опасно купаться или выходить на акватории на маломерных судах! Кроме того, в любую погоду нужно воздерживаться от плавания на «диких» пляжах, — добавили спасатели.
Ранее мы писали, что в Абакане и Черногорске продлили режим «черного неба» до 17 июля.