Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В южных районах Красноярского края ожидаются ливни и град

На юг Красноярского края надвигается шторм.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 83% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

В течение суток 17 и ночью 18 июля в южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.

— В такую погоду крайне опасно купаться или выходить на акватории на маломерных судах! Кроме того, в любую погоду нужно воздерживаться от плавания на «диких» пляжах, — добавили спасатели.

Ранее мы писали, что в Абакане и Черногорске продлили режим «черного неба» до 17 июля.