В двух областях имеются риски лета саранчовых — Минсельхоз

Полностью завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях, а также области Ұлытау. Завершены химические обработки против мароккской саранчи в Жамбылской и Туркестанской областях, по азиатской саранче — в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Кызылординской областях. Продолжаются химические обработки против итальянского пруса в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.