В двух областях имеются риски лета саранчовых — Минсельхоз

Ситуация с саранчовыми в Казахстане находится на постоянном контроле, заверил в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы.
По словам спикера, ведомством принимаются все необходимые меры по организации защитных мероприятий против стадных саранчовых.
Так, в ходе подготовительной работы своевременно был проведен закуп необходимого объема пестицидов, показавших высокую эффективность, определены поставщики и заключены договоры на оказание услуг по хранению и транспортировке пестицидов.
«В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях. Мониторинговыми обследованиями по выявлению очагов распространения стадных саранчовых охвачено 15,1 млн га или 88,4% от плана 17,1 млн га. Химические обработки проведены на площади 2,4 млн га или 98,3% от прогнозируемого объема обработок. Используется 427 единиц специальной опрыскивающей техники, в мероприятиях участвуют 2500 человек», — отметил Ермек Кенжеханұлы.
Полностью завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях, а также области Ұлытау. Завершены химические обработки против мароккской саранчи в Жамбылской и Туркестанской областях, по азиатской саранче — в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Кызылординской областях. Продолжаются химические обработки против итальянского пруса в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.
«В настоящее время в Актюбинской и Костанайской областях идут проливные дожди. Дожди и сильный ветер не позволяют проводить мониторинг и химические обработки. При этом рост саранчовых лишь замедлился, но не остановился. Определенные риски лета саранчовых и увеличения площади обработок имеются», — сказал вице-министр.
В этой связи создан резерв пестицидов для проведения защитных мероприятий на площади порядка 500,0 тыс. га, в регионы направлена дополнительная техника.