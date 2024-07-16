Потомок императора Николая I приехал в Екатеринбург

Напомним, что в рамках «Царских дней» 16 июля верующие соберутся на Божественную литургию на площади перед Храмом на Крови в 23:30. Она продлится до 02:00 17 июля. После этого состоится масштабный крестный ход. Верующие пройдут от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ожидается, что участниками шествия станут тысячи паломников со всей России.