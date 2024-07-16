Потомок императора Николая I приехал в Екатеринбург

«Потомок Николая I, доброволец СВО Гавриил Дорошин примет участие в Царском крестном ходе», — следует из сообщения.
Напомним, что в рамках «Царских дней» 16 июля верующие соберутся на Божественную литургию на площади перед Храмом на Крови в 23:30. Она продлится до 02:00 17 июля. После этого состоится масштабный крестный ход. Верующие пройдут от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ожидается, что участниками шествия станут тысячи паломников со всей России.
В связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля. Также будет запрещена стоянка автотранспорта на улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского, с 08:00 16 июля до 03:00 17 июля.