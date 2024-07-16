Жительница Башкирии стала миллионершей.

Жительница Нефтекамска выиграла 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.
Победительница решила не раскрывать свою личность, однако поделилась, что счастливый билет, который вытянула совершенно случайно — взяла первый попавшийся из стопки. Купила она его в продуктовом магазине. Как призналась счастливица, о миллионе она узнала из смс, когда была на работе, но не поверила в свою удачу и решила, что это какой-то розыгрыш. Осознание пришло, когда женщина проверила выигрыш, отсканировав QR-код на билете.
Миллионерша не рассказывала близким о новом статусе и пока не успела придумать, как распорядится таким неожиданным призом. Зато она дала совет тем, кто играет в лотереи: не нужно слишком сильно надеяться на удачу, тогда не придётся огорчаться, если она будет на другой стороне, ведь от игры нужно получать удовольствие — и в случае выигрыша будет вдвойне приятно.