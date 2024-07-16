Жительница Башкирии стала миллионершей.

Миллионерша не рассказывала близким о новом статусе и пока не успела придумать, как распорядится таким неожиданным призом. Зато она дала совет тем, кто играет в лотереи: не нужно слишком сильно надеяться на удачу, тогда не придётся огорчаться, если она будет на другой стороне, ведь от игры нужно получать удовольствие — и в случае выигрыша будет вдвойне приятно.