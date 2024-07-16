В Ботаническом саду установили памятник кошке Мусе — хранительнице джунглей

По преданию, она прослужила здесь более 30 лет — сколько точно, в саду не знают, но помнят «её независимый характер, дисциплину и прекрасное умение работать с посетителями и прессой». Трехцветная Муся была «хранительницей» джунглей и Большой пальмовой оранжереи. Пушистой любимицы сотрудников и посетителей не стало в 2023 году.