В Ботаническом саду установили памятник кошке Мусе — хранительнице джунглей

По преданию, она прослужила здесь более 30 лет — сколько точно, в саду не знают, но помнят «её независимый характер, дисциплину и прекрасное умение работать с посетителями и прессой». Трехцветная Муся была «хранительницей» джунглей и Большой пальмовой оранжереи. Пушистой любимицы сотрудников и посетителей не стало в 2023 году.
Установить памятник кошке в саду предложила петербургская писательница Анаит Григорян — она помогала заботиться об оранжерейных кошках и была патроном Муси. Автор работы — скульптор Владислав Муханов, выпускник Академии художеств им. И. Е. Репина. Памятник выполнен в бронзе и стоит на путиловской плите, которая и ранее находилась в Большой пальмовой оранжерее.