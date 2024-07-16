Саддам Хусейн официально стал президентом Ирака 45 лет назад

В 1972 году Ирак заключил с СССР 15-летний Договор о дружбе и сотрудничестве. В этом не было бы большой беды, но Саддам сумел поставить себя как врага США номер один, куда более ярого, чем сам СССР, давно сменивший риторику на миролюбивую. О том, что именно произошло в те годы, тяжело судить из-за нехватки опубликованных документов, но спустя небольшой срок любой враг багдадского правительства мог рассчитывать на помощь из Вашингтона. Первыми получателями этой помощи стали курдские повстанцы во время войны 1974−1975 годов. В итоге правительственные войска разгромили мятежников, жестоко подавили сопротивление и депортировали десятки тысяч жителей, но так и не смогли радикально решить проблему курдского меньшинства.