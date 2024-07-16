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По ряду улиц Авиастроительного района Казани ограничат движение транспорта

Это связано со строительством водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Авиастроительном районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта по ряду улиц. Причиной стало строительство кольцующего водопровода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, с 22 по 31 июля полностью перекроют проезжую часть на ул.2-й Шатурской вблизи дома № 59.

С 1 по 10 августа на ул. Читинской частично ограничат движение на участке от дома № 11 до дома № 25.

Частично закроют проезжие части с 11 по 20 августа на ул. Читинской в районе дома № 25 и на ул. Айдарова вблизи дома № 114.