По ряду улиц Авиастроительного района Казани ограничат движение транспорта

В Авиастроительном районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта по ряду улиц. Причиной стало строительство кольцующего водопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, с 22 по 31 июля полностью перекроют проезжую часть на ул.2-й Шатурской вблизи дома № 59.
С 1 по 10 августа на ул. Читинской частично ограничат движение на участке от дома № 11 до дома № 25.
Частично закроют проезжие части с 11 по 20 августа на ул. Читинской в районе дома № 25 и на ул. Айдарова вблизи дома № 114.