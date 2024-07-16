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Федеральная экспертиза не разрешала строить отель на Куршской косе

КАЛИНИНГРАД, 16 июля, ФедералПресс. Положительного заключения федеральной госэкспертизы на стройку семиэтажного отеля на Куршской косе не выдавалось. Об этом рассказали в правительстве Калининградской области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Строительство гостинично-рекреационного комплекса и реконструкция объектов гидротехнического назначения в поселке Рыбачий может начаться только после успешного прохождения федеральной государственной экологической экспертизы», — отметили в региональном кабмине.

Также предполагалось, что строить гостиницу будут на насыпи. В правительстве региона заметили, что это не совсем верная информация. В кабмине подчеркивают, что строительство будет возможно лишь после восстановление береговой полосы Куршского залива, пишет «АБН 24».

Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградцам и туристам рассказали, когда прогреется вода у побережья Балтийского моря.

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