Федеральная экспертиза не разрешала строить отель на Куршской косе

«Строительство гостинично-рекреационного комплекса и реконструкция объектов гидротехнического назначения в поселке Рыбачий может начаться только после успешного прохождения федеральной государственной экологической экспертизы», — отметили в региональном кабмине.
Также предполагалось, что строить гостиницу будут на насыпи. В правительстве региона заметили, что это не совсем верная информация. В кабмине подчеркивают, что строительство будет возможно лишь после восстановление береговой полосы Куршского залива, пишет «АБН 24».
Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградцам и туристам рассказали, когда прогреется вода у побережья Балтийского моря.