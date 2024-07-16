Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 млн тенге заплатили казахстанцы за купание в неположенных местах

В Казахстане спасатели фиксируют тревожную динамику увеличения количества погибших на водоёмах. Серьёзную обеспокоенность в МЧС вызывает резкий рост гибели детей, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни.

«Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. С начала купального сезона утонули 85 человек, в том числе 35 детей».

сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности поведения на воде.

«Купание в запрещённых местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 миллионов тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца».

заявила спикер.

За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей.