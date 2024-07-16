18 млн тенге заплатили казахстанцы за купание в неположенных местах

Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни.
«Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. С начала купального сезона утонули 85 человек, в том числе 35 детей».
В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности поведения на воде.
«Купание в запрещённых местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 миллионов тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца».
За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей.