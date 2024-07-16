Что известно о последствиях урагана в Беларуси на 16 июля 2024: контроль Лукашенко, ЧС на Гомельщине, энергоснабжение, поврежден миллион кубов леса, ситуация в лагере под Речицей, где погиб ребенок

Беларусь 13 и 14 июля пережила удар стихии, во время прохождения грозовых фронтов ветер до 30 метров в секунду ломал вековые деревья как спички, вырывал их с корнем, нанося урон инфраструктуре. Но самое главное — погибли люди. По данным на 16 июля, известно и пятых жертвах урагана в Беларуси — это двое детей 5 и 13 лет и трое взрослых — пожилой мужчина 90 лет, молодой мужчина 35 лет и девушка 26 лет.
Наиболее пострадала от урагана Гомельская область, где введен режим чрезвычайной ситуации и для каждого района открыты прямые линии по вопросам ликвидации последствий урагана, которые будут работать круглосуточно ближайшие трое суток, сообщил Минэнерго.
Устранение последствий урагана на контроле президента.
Восстановление регионов Беларуси, пострадавших от ураганного ветра находится на личном контроле у президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Вчера и сегодня фактически до утра в максимально интенсивном темпе под контролем Главы государства проводились все необходимые мероприятия», — говорится в сообщении, распространенном телеграм-каналом «Пул Первого».
Александр Лукашенко находится на постоянной связи с руководителями правительства, министрами, председателями Гомельского, Могилевского, Минского облисполкомов.
Особенно волнует главу государства ситуация, сложившаяся на Гомельщине.
Александр Лукашенко поручил до утра 16 июля обеспечить разбор образовавшихся завалов, восстановить работу всей инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения. Утром 16 июля президенту доложили о завершении основных работ (здесь подробнее).
Александр Лукашенко дал главе МЧС Беларуси Вадиму Синявскому сутки на устранение последствий непогоды, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Президент поблагодарил всех, кто принимал и принимает участие в тяжелейшей работе по устранению последствий стихии.
Ситуация с обеспечением электричеством Гомельской области после урагана 14 июля.
По данным на утро 16 июля, Калинковичи, Наровля, Ельск были уже с электричеством, в Мозыре работы продолжались, электроэнергия начала поступать на Мозырскую ТЭЦ. Белэнерго рассказал о восстановлении электроснабжения после урагана 14 июля.
Энергетики трудятся вне зависимости от времени суток. За ночь с 15 на 16 июля в Гомельской области электроснабжение восстановлено в 51 населенном пункте.
Энергетики подчеркнули, что работы еще много. Более 600 населенных пунктов на Гомельщине и около 100 на Могилевщине пока еще остаются без электричества (здесь подробнее).
Что происходит в детском лагере под Речицей, где погиб подросток и двое детей госпитализированы.
Утром 16 июля в детский оздоровительный лагерь имени Марата Казея под Речицей, где вечером 14 июля в результата падения деревьев погиб 13-летний мальчик и двое детей с травмами оказались в больнице, прибыла областная группа реагирования на кризисные ситуации Главного управления образования Гомельского облисполкома, сообщает телеграм-канал компании «Белоруснефть», которой и принадлежит лагерь.
«Коллектив профессиональных психологов изучит эмоциональный фон и при необходимости окажет психологическую помощь, поддержку детям и взрослым лагеря», — говорится в сообщении.
По данным на 16 мюля, лагерь работает в плановом режиме.
Замдиректора лагеря Анна Абазовик рассказала, как на лагерь обрушилась стихия, которая привела к гибели ребенка.
14 июля в 17.00 на открытой костровой лагеря начался танцевальный батл.
«А около 17.15 — 17.20 моментально, молниеносно изменилась погода. В секунду отключилось электричество. Ливень просто стеной стоял. Все реагировали быстро, четко и слаженно», — вспоминает разгул стихии Анна Абазовик.
Детей отвели в ближайший корпус, чтобы укрыть от ненастья.
«Но, к огромному сожалению, несмотря на предпринятые меры, избежать трагедии не удалось», — сказала замдиректора (здесь подробнее).
Сколько леса пострадало в Беларуси во время урагана 13 и 14 июля.
По оперативным данным на 15 июля, Минлесхоз сообщал о 2300 гектаров леса, поврежденных в результате непогоды, но предупреждал, что цифра это не окончательная и скорее всего вырастет. По данным на 16 июля, объемы требуемого проведения сплошных санитарных рубок увеличились в 1,5 раза до 3800 гектаров и это еще тоже не все потери.
«Общий объем поврежденной древесины только по сплошным санитарным рубкам оценивается специалистами в 1 миллион кубометров», — говорится в сообщении Минлесхоза.
На разработку буреломных участков направлены люди и техника.