Что известно о последствиях урагана в Беларуси на 16 июля 2024: контроль Лукашенко, ЧС на Гомельщине, энергоснабжение, поврежден миллион кубов леса, ситуация в лагере под Речицей, где погиб ребенок

Беларусь 13 и 14 июля пережила удар стихии, во время прохождения грозовых фронтов ветер до 30 метров в секунду ломал вековые деревья как спички, вырывал их с корнем, нанося урон инфраструктуре. Но самое главное — погибли люди. По данным на 16 июля, известно и пятых жертвах урагана в Беларуси — это двое детей 5 и 13 лет и трое взрослых — пожилой мужчина 90 лет, молодой мужчина 35 лет и девушка 26 лет.