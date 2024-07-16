В Воронеже синоптики сообщили, когда закончится удушающая жара

Удушающая жара июля 2024 года уже замучила воронежцев. Душ приходится принимать едва ли не после каждого выхода на улицу (тем, кто имеет такую возможность). Ну, а тем, кто не в отпуске, не на «дистанте», а на обычной работе, приходится терпеть. Особенно тяжко приходится людям, у которых сломался кондиционер, или такового и вовсе нет. А воронежцам с заболеваниями, еще более зависящими от капризов погоды, остается запасаться таблетками.
К счастью, синоптики обнадежили. Оказывается, забрезжила надежда, что погода скоро улучшится. Причем ждать осталось недолго.
— К нам идет холодный фронт с северо-запада — с района Балтики, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — Днем в четверг, 18 июля, он может стать причиной грозы в Воронеже. Причем достаточно сильной. Дело в том, что разница высокой температуры днем и приходящих холодных воздушных масс всегда вызывает достаточно мощные грозы. Поэтому лучше в это время остаться дома. Зато после сильного дождя и грозы должно прийти долгожданное похолодание. Не резкое — сначала до +30 в пятницу, 19 июля, а потом до +29 в субботу, 20 июля.
Александр Сушков дал предварительный прогноз и на то, когда температура будет уже совсем комфортной.
— По многолетним наблюдениям, чаще всего в конце июля бывает несколько жарких дней, но уже с начала августа столбик термометра неуклонно падает, становятся прохладными ночи. Нет никаких причин думать, что в 2024 году будет исключение из правил. Кстати, нынешнюю жару трудно назвать аномальной. По сути, был установлен только один температурный рекорд 3 июля, когда температура поднялась до 35,5 градусов. Однако нынешнее лето не идет ни в какое сравнение с тем, которое было в 2010 году, когда вдобавок еще и бушевали ночные пожары. Тогда дневная температура не только в конце июля, но и в начале августа переваливала за +40.