В Воронеже синоптики сообщили, когда закончится удушающая жара

— По многолетним наблюдениям, чаще всего в конце июля бывает несколько жарких дней, но уже с начала августа столбик термометра неуклонно падает, становятся прохладными ночи. Нет никаких причин думать, что в 2024 году будет исключение из правил. Кстати, нынешнюю жару трудно назвать аномальной. По сути, был установлен только один температурный рекорд 3 июля, когда температура поднялась до 35,5 градусов. Однако нынешнее лето не идет ни в какое сравнение с тем, которое было в 2010 году, когда вдобавок еще и бушевали ночные пожары. Тогда дневная температура не только в конце июля, но и в начале августа переваливала за +40.