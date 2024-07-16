Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО

В Минобороны добавили, что «в завершении своей работы в группировке “Восток” генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях».