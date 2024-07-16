«Стал для меня поддержкой и опорой»: сибирячка вышла замуж за бойца СВО, потерявшего ногу

— Он вернулся домой на реабилитацию. В конце прошлого года я пошла вместе с братом в поликлинику на осмотр. И пока он находился в кабинете, я заметила, что в коридоре находится женщина с букетом цветов, она плакала. Спросила, что случилось. Женщина рассказала, что ее сын только что вернулся домой без ноги и она ждет его из соседнего кабинета. Я стала ее успокаивать. Говорила: главное, что живой!