«Стал для меня поддержкой и опорой»: сибирячка вышла замуж за бойца СВО, потерявшего ногу

Бывают встречи, которые полностью меняют жизнь. Так случилось у Анастасии и Дениса, уже Куренковых, из Братска. Им достаточно было только одного взгляда, чтобы понять — вот она, судьба. Сибирячку нисколько не смутило, что мужчина потерял ногу в боях. На днях влюбленные сказали друг другу «Да» и официально стали мужем и женой. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Случайно встретились в поликлинике.
До 27 лет жизнь Анастасии мало чем отличалась от других. Девушка получила высшее образование, трудилась секретарем в компании, которая занимается производством металлоконструкций.
В ноябре 2022 года ее младший брат подписал контракт и отправился в зону СВО. Сибирячке ничего не оставалось, кроме как ждать и молиться за него. Они сироты, никого ближе у нее не было. Мужчина служил в группе эвакуации. В зоне боевых действий он получил серьезное ранение.
— Он вернулся домой на реабилитацию. В конце прошлого года я пошла вместе с братом в поликлинику на осмотр. И пока он находился в кабинете, я заметила, что в коридоре находится женщина с букетом цветов, она плакала. Спросила, что случилось. Женщина рассказала, что ее сын только что вернулся домой без ноги и она ждет его из соседнего кабинета. Я стала ее успокаивать. Говорила: главное, что живой!
Девушка даже не подозревала о том, что в этот момент общается с будущей свекровью. Через некоторое время в коридоре появился брат Анастасии и еще один мужчина — сын той женщины.
«Думал, что она уже занята».
Как позже узнала сибирячка, его зовут Денис. Он отправился на СВО добровольцем примерно в то же время, что и ее родной брат. Мужчина не хотел оставаться в стороне от происходящих событий. Сибиряк попал в штурмовой отряд и служил командиром подразделения.
— Первое ранение получил в марте 2023 года. Осколок прилетел мне в подмышку. Неделю лежал в госпитале и просил врачей скорее отправить меня назад, так как очень переживал за своих ребят, которые остались без командира, — рассказывает 44-летний Денис Куренков. — До конца апреля успешно выполнял поставленные боевые задачи. И ровно за месяц до окончания контракта я получил второе ранение — случайно наступил на противопехотную мину.
Денис передвигался вместе с напарником на расстоянии пяти метров. Сослуживец успешно прошел, а сибиряк, шагнув, услышав щелчок, и только успел предупредить бойца о том, чтобы тот лег на землю.
— После взрыва я понял, что нога повисла… Напарник был в порядке, его только поцарапало. Мне сильно повезло, ведь рядом находилась противотанковая мина, которая почему-то не сдетонировала. У меня было сильное кровотечение. Сослуживец оказал мне первую помощь и передал в штаб, что я тяжело ранен. Парни на боевой машине пехоты забрали меня с поля боя и экстренно доставили в ближайший госпиталь.
Врачи пытались спасти ногу, но она не приживалась, поэтому пришлось принять решение об ампутации. После операции и нескольких месяцев в госпиталях сибиряк вернулся в родной город.
— Первым делом я заехал в магазин, чтобы купить маме букет цветов. И в этот же день я должен был показаться травматологу в местной поликлинике. Когда выходил из кабинета, увидел, что мама общается в коридоре с красивой девушкой. Она мне сразу же приглянулась! Но незнакомка была не одна, а вместе с молодым человеком. Я решил, что это ее парень. Поэтому не решился заговорить…
Создали семью.
Однако спустя несколько месяцев судьба свела их снова. Чтобы брату легче было вернуться к обычной жизни, Анастасия искала контакты тех, кто поддерживает участников СВО. Таким человеком оказался Денис! Вернувшись в Братск, он занялся социальной работой — помогал в решении вопросов бойцам спецоперации и их семьям.
— Мне позвонила девушка, представилась Анастасией, озвучила свою проблему. Мы договорились встретиться. Увидев ее, я понял, что это та самая девушка из больницы! Я пообщался с ее братом, помог решить проблему. А затем пригласил Настю выпить кофе. На вопрос, не смущает ли ее то, что я без ноги, она ответила твердое «нет». Мы встретились вечером и после этого уже не расставались.
Сначала влюбленные хотели пожениться 8 июля, в День семьи, любви и верности. Но в итоге выбрали символичное для них 10 июля — именно в этот день ровно восемь месяцев назад пара познакомилась.
Сейчас Денис занимается ремонтом бытовой техники, а также является руководителем некоммерческой ассоциации участников специальной военной операции, локальных войн и военных конфликтов из города Братска. Не только помогает в решении проблем бойцам и их семьям, но и проводит патриотические уроки для школьников и студентов. Анастасия полностью поддерживает мужа. Признается, что и супруг для нее — настоящая опора.
Мужчина рассказывает, что специалисты изготовили для него протез, с помощью которого он может вернуться к обычной жизни. Но ходить на нем он пока не может, так как нога еще не полностью зажила.
— В будущем мы с женой мечтаем перебраться в Краснодарский край и завести детей. А пока длится СВО — хочу помогать нашим парням. Например, доставлять в зону спецоперации гуманитарную помощь. Не раздумывая бы согласился на такое предложение!