«Тротуары стали самым опасным местом»: что думают калининградцы о самокатах в городе

Основная претензия автомобилистов — самокатчики мчатся по переходам. «Если пешехода можно заранее увидеть и остановиться, хотя есть и такие, кто с разбега выпрыгивает на проезжую часть, то самокатчики резкие, как диарея. Сколько раз были случаи, когда такие ездуны только чудом не попадали под колёса. У меня регистратор, где видно, что они нарушают правила дорожного движения. А если нет — замучишься доказывать гаишникам, что не верблюд», — возмутился стоявший около белой иномарки мужчина.