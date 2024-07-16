«Тротуары стали самым опасным местом»: что думают калининградцы о самокатах в городе

В последние годы калининградским пешеходам пришлось подвинуться на тротуарах, разделив их с велосипедистами, а потом и с самокатчиками. Как показали комментарии под опросом «Клопс», к последним относятся с наибольшим негативом. Корреспондент «Клопс» выяснил мнение горожан об относительно новом средстве передвижения. Имена героев изменены.
Что думают пешеходы
Люди, спешащие или гуляющие в центре Калининграда признались, что их раздражает в самокатчиках незнание ПДД, непредсказуемость манёвров и сами вкривь и вкось припаркованные самокаты.
Нужно ввести нормы движения и контроль за их исполнением, установить возрастной ценз, запретить езду вдвоём.
Для меня нет таких улиц, где движение было бы организовано хорошо. Единственное исключение — места, где есть выделенные велосипедные полосы либо с широкими тротуарами", — поделился темноволосый высокий мужчина.
Геннадий добавил, что правилам должны подчиняться не только водители самокатов, но и к шеринговым компаниям.
Калининградцев беспокоит и высокая скорость самокатов — 25 км/ч. На тротуаре это слишком опасно, нужно больше зональных ограничений.
Были и ярые противники самокатов. «Менять здесь нечего, только запретить движение полностью по пешеходным зонам и ввести штрафы, как в Европе», — заявил парень в серой кепке.
Некоторые пешеходы убеждены, что городская среда не приспособлена для такого движения. «Нужно сделать бортики и специальные дорожки для самокатов», — предложила рыжеволосая девушка в красной футболке.
Калининградцы жалуются, что во многих местах тротуары поделили между пешеходами и водителями СИМ, отняли пространство у первых. «Тротуары стали самым опасным местом. И в этом вина городских властей», — заявил мужчина в чёрной кофте.
Мнение автомобилистов
Некоторые водители считают, что самокатчики не должны ездить по проезжей части — в отличие от велосипедистов, которые стараются соблюдать ПДД и предупреждают о своих манёврах.
"У меня часто возникают трудности с самокатчиками: то упадут перед тобой, то начнут поворачивать непонятно куда, то просто напакостят как-то. Недавно я ехала домой ночью, в Балтрайоне катались ребята лет 12−15, устраивали гонки, дрифтили, и один полетел вперёд через самокат.
К счастью, я успела затормозить, хотя он упал прямо на две полосы.
Не успела — и переехала бы!" — поделилась начинающая автолюбительница Анна.
На личных самокатах часто ездят по дорогам, маневрируя между полосами и создавая аварийные ситуации. «Когда самокатчик вылетает на перекрёсток с тротуара, вот это реально триггерит. Хочется выйти из машины, взять такого за шиворот и спросить: куда же ты, родной, так спешишь? В морг?» — признался опытный седовласый водитель Евгений.
Основная претензия автомобилистов — самокатчики мчатся по переходам. «Если пешехода можно заранее увидеть и остановиться, хотя есть и такие, кто с разбега выпрыгивает на проезжую часть, то самокатчики резкие, как диарея. Сколько раз были случаи, когда такие ездуны только чудом не попадали под колёса. У меня регистратор, где видно, что они нарушают правила дорожного движения. А если нет — замучишься доказывать гаишникам, что не верблюд», — возмутился стоявший около белой иномарки мужчина.
Что говорят велосипедисты
Велосипедистов не устраивает, что самокаты часто «валяются где попало», а на СИМ катаются по несколько человек одновременно. Раздражает, если самокатчики не пропускают на велодорожках. Впрочем, последним грешат и пешеходы.
На велодорожки часто выходят люди.
Они никак на тебя не реагируют, как бы громко ты ни крутил педали или звонил", — рассказал пёстро одетый юноша.
А что же сами самокатчики?
Им тоже не нравятся загораживающие проезд средства передвижения, гуляющие по велодорожкам пешеходы. Жалуются и на плачевное состояние самих самокатов.
«У нас много мест, когда велодорожка просто прерывается или ведёт в тупик. Немало тротуаров, где разметка уже полностью стёрлась и пешеходы не видят, где идут. Это сильно усложняет ситуацию. Узких велодорожек полным полно, особенно около Верхнего озера. Разъехаться там с другим водителем невозможно, и есть риск вылететь на проезжую часть», — поделился 30-летний бородач.
Не всем нравится снижать скорость на тротуарах.
На максимальной скорости я езжу практически всегда, в том числе и по тротуару, если нет альтернатив.
Я делаю это, чтобы максимизировать пользу от денег, которые я трачу на временную аренду самоката. Пешеходам сигналю в том случае, если понимаю, что я не смогу их объехать", — заявил студент.
Опрошенные «Клопс» поделились историями, когда назревал конфликт с автомобилистами. Водители СИМ считают, что водители их не замечают и нередко сами нарушают правила.
"Как-то я ехала по велодорожке на улице Генерала Соммера и женщина за рулём чёрной машины начала поворачивать во двор. Я быстро среагировала и затормозила, но потеряла управление и упала. Женщина продолжала ехать.
Даже когда она увидела, что из-за её маневра я упала, выйти из машины не соизволила.
Остановилась и долго наблюдала за тем, как я сижу на асфальте. А если бы на моём месте был ребёнок?" — поделилась девушка в спортивном костюме.