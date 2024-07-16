767 сирот обеспечили жильем с начала года в Иркутской области

С начала 2024 года 767 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечили жильем в Иркутской области. Многоквартирные дома находятся в 24 городах и районах региона. В этом месяце ключи получили 36 человек. Новоселы будут проживать в поселке Забитуй Аларского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— Каждый дом рассчитан на четыре квартиры. Квартиры сданы под ключ с чистовой отделкой, оборудованы сантехникой, электрической плитой и приборами учета. Также благоустроена прилегающая территория, — уточняют в пресс-службе правительства региона.
В общей сложности в этом году на закупку квартир для жителей Иркутской области из числа детей-сирот выделено 1,4 млрд рублей из областного бюджета и 514 миллионов из федерального. На них смогут приобрести 503 жилых помещения. 1,9 млрд рублей уйдёт на социальные выплаты, которые также можно вложить в покупку жилья. В этом году 407 сибиряков уже воспользовались этой поддержкой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 учителей из Иркутской области получат премию губернатора.