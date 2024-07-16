767 сирот обеспечили жильем с начала года в Иркутской области

В общей сложности в этом году на закупку квартир для жителей Иркутской области из числа детей-сирот выделено 1,4 млрд рублей из областного бюджета и 514 миллионов из федерального. На них смогут приобрести 503 жилых помещения. 1,9 млрд рублей уйдёт на социальные выплаты, которые также можно вложить в покупку жилья. В этом году 407 сибиряков уже воспользовались этой поддержкой.